Ферстаппен: я в Формуле-1 не для того, чтобы устраивать шоу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о своём гоночном стиле, отметив, что в первую очередь он хочет показывать результат, а не устраивать шоу на трассе.
«Я в Формуле-1 не для того, чтобы устраивать шоу. Я просто пытаюсь добиться максимально возможного результата. Но если квалифицируюсь на четвёртой или пятой позиции, то мне приходится обгонять соперников на трассе, что сразу же создаёт активные действия в ходе гонки. Мне нравится борьба на трассе, люблю бороться за победу. Какое-то время гонки были скучными, но последние несколько этапов вышли очень интересными, что является хорошим знаком для поклонников гонок. Я готов сражаться с соперниками, а болельщикам это нравится», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.
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