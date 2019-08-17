Магнуссен: я такой, какой есть, и не стану ни перед кем прогибаться
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подчеркнул, что не собирается менять взгляды на жизнь.
«Я такой, какой есть, и не стану ни перед кем прогибаться. Стоит всегда быть собой и придерживаться собственных взглядов и ценностей. В первую очередь хочу лучшего для себя и своей семьи. Но есть и более важные вещи. Я хочу сделать мир лучше. Это гораздо важнее, чем быть всегда политкорректным и пытаться под всех подстроиться.
Инцидент с Хюлькенбергом? Он был раздут СМИ. Не попади это на камеру, мы бы даже не вспомнили об этом. Я уважаю Нико Хюлькенберга, у меня нет ничего против него лично. Мы плохо знакомы, но я никогда не слышал о нём чего-то плохого», — приводит слова Кевина Магнуссена Auto Motor und Sport.
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