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Леклер: никогда не ищу оправдания своим ошибкам

Леклер: никогда не ищу оправдания своим ошибкам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сказал, что его стиль работы заключается в том, чтобы постоянно критиковать себя и собственные результаты.

«Таков стиль моей работы. Думаю, это лучший способ для личного прогресса. Никогда не ищу оправдания своим ошибкам. Лучше просто анализировать их и стараться быть максимально честным с собой. Это то, что я пытаюсь делать каждый раз, когда все идёт не так.

Мне не стыдно говорить о своих ошибках прессе и людям. Да, я ошибся в Германии в дождь, это совершенно ясно, поэтому нет необходимости искать оправдания. Верю, что некоторые всё ещё пытаются найти оправдания или оправдывают свои ошибки. Я не такой», — приводит слова монегаска Crash.

Напомним, после ошибки на Гран-при Азербайджана Шарль Леклер даже называл себя глупым.

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