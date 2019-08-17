Леклер: никогда не ищу оправдания своим ошибкам

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сказал, что его стиль работы заключается в том, чтобы постоянно критиковать себя и собственные результаты.



«Таков стиль моей работы. Думаю, это лучший способ для личного прогресса. Никогда не ищу оправдания своим ошибкам. Лучше просто анализировать их и стараться быть максимально честным с собой. Это то, что я пытаюсь делать каждый раз, когда все идёт не так.



Мне не стыдно говорить о своих ошибках прессе и людям. Да, я ошибся в Германии в дождь, это совершенно ясно, поэтому нет необходимости искать оправдания. Верю, что некоторые всё ещё пытаются найти оправдания или оправдывают свои ошибки. Я не такой», — приводит слова монегаска Crash.

Напомним, после ошибки на Гран-при Азербайджана Шарль Леклер даже называл себя глупым.