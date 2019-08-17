Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Уильямсе» выступили за сокращение количества этапов в Формуле-1

В «Уильямсе» выступили за сокращение количества этапов в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс выступила против грядущего расширения календаря чемпионата до 22 этапов. Более того, она считает, что количество Гран-при в сезоне должно быть сокращено.

«Думаю, нам необходимо установить лимит, и этот лимит не должен превышать 21 гонку в год. Лично мне хотелось бы, чтобы количество Гран-при снизилось. Избыток предложений снижает спрос, это основы экономики. Точно так это работает и в автоспорте. К тому же слишком большое количество этапов обесценивает их.

Также необходимо думать о сотрудниках — их нагрузка не может увеличиваться до бесконечности. Крупные команды могут собрать персонал и на второй состав, но это не касается таких маленьких команд, как наша. Идея с более чем 21 этапом не подходит для таких команд, как «Уильямс»", — приводит слова функционера F1i.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент