В «Уильямсе» выступили за сокращение количества этапов в Формуле-1

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс выступила против грядущего расширения календаря чемпионата до 22 этапов. Более того, она считает, что количество Гран-при в сезоне должно быть сокращено.
«Думаю, нам необходимо установить лимит, и этот лимит не должен превышать 21 гонку в год. Лично мне хотелось бы, чтобы количество Гран-при снизилось. Избыток предложений снижает спрос, это основы экономики. Точно так это работает и в автоспорте. К тому же слишком большое количество этапов обесценивает их.
Также необходимо думать о сотрудниках — их нагрузка не может увеличиваться до бесконечности. Крупные команды могут собрать персонал и на второй состав, но это не касается таких маленьких команд, как наша. Идея с более чем 21 этапом не подходит для таких команд, как «Уильямс»", — приводит слова функционера F1i.
- 17 августа 2019
-
19:42
-
18:58
-
17:30
-
16:59
-
15:54
-
14:54
-
13:48
-
12:46
-
11:43
-
10:54
-
09:13
-
00:57
-
00:48
- 16 августа 2019
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
21:00
-
19:20
-
19:07
-
18:18
-
16:43
-
15:29
-
14:58
-
13:45
-
12:54
-
11:51
-
10:33
-
09:24
-
01:00
-
00:17
- 15 августа 2019
-
22:53
-
21:57
-
20:34
-
19:53
-
18:27