В «Ред Булл» объяснили, почему вместо Квята повысили Албона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, чем руководствовались в австрийской команде, когда выбирали нового напарника для Макса Ферстаппена. Напомним, в ходе летней паузы Пьер Гасли был понижен в «Торо Россо», а его место в «Ред Булл» занял Александер Албон.

«Албон был лучше Квята в квалификациях и гонках и потому мы выбрали его. Мы знали, насколько быстр Квят. А его работа в „Феррари“ завершилась благополучным восстановлением. Можно сказать, он полностью сформировался как пилот. Рассмотрев все эти факторы, мы приняли решение выбрать Албона.

Не думаю, что он станет вторым Гасли. Он прогрессирует от гонки к гонке, не ожидал от него такой хорошей скорости. Кроме того, никто ещё не знает, кто будет напарником Ферстаппена в следующем году. Так что у Албона есть возможность расти и выступать без какого-либо давления на протяжении девяти этапов", — приводит слова Марко As-web.jp.