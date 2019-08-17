Видео: массовый вылет на этапе РСКГ на автодроме Moscow Raceway

Сегодня, 17 августа, на автодроме Moscow Raceway стартовал шестой этап Российской серии кольцевых гонок. В пяти кузовных классах СМП РСКГ и в зачёте SMP Formula 4 стартовали 74 пилота.

В классе S1600 Юниор первая тройка пилотов сохранила стартовые места: Рустам Фатхутдинов (AG Team) возглавил заезд, Егор Фокин (Академия ралли) остался на втором месте, Никита Дубинин (AG Team) завершил гонку на третьей позиции.

В зачете S1600 победу завоевал Василий Кораблёв на «Киа Рио», второе место досталось Борису Шульмейстеру на «Хюндае», третье место досталось Руслану Нафикову на «Киа Рио».

В ходе этапа на Moscow Raceway пошёл дождь, что спровоцировало массовый вылет во время одного из заездов. Сразу десять пилотов покинули пределы трассы один за одним.

Видео этого инцидента можно посмотреть на официальной странице РСКГ в социальной сети «Вконтакте».