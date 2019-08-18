Боттас: планы на следующий сезон связаны с Формулой-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас во время летнего отпуска пообщался с представителями финской прессы.

Невзирая на то, что Боттаса всё чаще можно увидеть за рулём раллийных машин, а контракт на следующий сезон ещё не подтверждён, он подчеркнул, что связывает своё будущее с Формулой-1.

«Говорил ли я на этой неделе с Тото Вольфом? Были разные звонки. Пока ещё ничего не определено. На данном этапе мне остаётся лишь ждать. Тем более несколько человек находится в отпуске.

Из-за того, что у меня нет контракта на следующий сезон, я не могу полностью отключиться от Формулы-1 во время летнего перерыва и я постоянно на телефонной связи или общаюсь по электронной почте. Я оцениваю разные варианты. Заезды на раллийных машинах были интересными, но будущее на следующий год я связываю с Формулой-1. Все мои цели там и я ещё не достиг главной задачи", — приводит слова Боттаса Ilta-Sanomat.



