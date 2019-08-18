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Хэмлин выиграл этап NASCAR в Бристоле

Хэмлин выиграл этап NASCAR в Бристоле
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Пилот команды Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин одержал победу в гонке NASCAR на этапе в Бристоле. Второе место досталось Мэтту Дибенедетто из Leavine Family Racing, тройку лучших замкнул Брэд Кезеловски из Team Penske.

NASCAR CUP. Бристоль

1. Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing) — 2.49,09
2. Мэтт Дибенедетто (Leavine Family Racing) — +0,502
3. Брэд Кезеловски (Team Penske) — +6,370
4. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing) — +6,434
5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports) — +6,714
6. Кайл Ларсен (Chip Ganassi Racing) — +6,975
7. Клинт Бойер (Stewart-Haas Racing) — +13,613
8. Даниэль Суарес (Stewart-Haas Racing) — +1 круг
9. Курт Буш (Chip Ganassi Racing) — +1 круг
10. Райан Блэйни (Team Penske) — +1 круг.

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