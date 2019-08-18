Хэмлин выиграл этап NASCAR в Бристоле

Пилот команды Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин одержал победу в гонке NASCAR на этапе в Бристоле. Второе место досталось Мэтту Дибенедетто из Leavine Family Racing, тройку лучших замкнул Брэд Кезеловски из Team Penske.

NASCAR CUP. Бристоль

1. Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing) — 2.49,09

2. Мэтт Дибенедетто (Leavine Family Racing) — +0,502

3. Брэд Кезеловски (Team Penske) — +6,370

4. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing) — +6,434

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports) — +6,714

6. Кайл Ларсен (Chip Ganassi Racing) — +6,975

7. Клинт Бойер (Stewart-Haas Racing) — +13,613

8. Даниэль Суарес (Stewart-Haas Racing) — +1 круг

9. Курт Буш (Chip Ganassi Racing) — +1 круг

10. Райан Блэйни (Team Penske) — +1 круг.