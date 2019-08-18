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Стала известна причина аварии самолёта Эрнхардта

Стала известна причина аварии самолёта Эрнхардта
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

15 августа на севере штата Теннесси в городке Элизабеттон произошла авиакатастрофа. Небольшой частный самолёт сошёл со взлётно-посадочной полосы и загорелся. На его борту был двукратный чемпион NASCAR, победитель гонок в Дайтоне Дейл Эрнхардт-младший, которого сопровождали супруга и годовалая дочь.

Тогда пассажиры самолёта быстро выбрались из него и практически не пострадали. За расследование инцидента взялись в NTSB (Национальный совет по безопасности транспорта). Камеры наблюдения показали, что причиной аварии стало разрушение шасси, которое не выдержало нагрузок при приземлении, сообщает Autosport.

При этом следователь Ральф Хикс добавил, что свидетельства пилотов соответствуют тем выводам, которые можно сделать при исследовании видеозаписи.

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