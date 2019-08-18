Сайнс: пилотам нужно время в новой команде

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший рассказал о влиянии на результаты перехода из одной команды в другую и подчеркнул, что для пилотов очень много значит адаптация в новом коллективе.
«Команды сильно отличаются друг от друга. Различий гораздо больше, чем может показаться. Поведение машин отличается сильнее, чем все считают. Поэтому пилоту требуется несколько гонок, чтобы пройти адаптацию к новой для себя технике и команде. В этом году мы можем видеть это на примере Даниэля Риккардо, Пьера Гасли и Шарля Леклера. Пилотам нужно время в новой команде.
Команды так же работают по-разному, так что на адаптацию нужно время. Люди недооценивают то, насколько лучше ты можешь выступать, когда уже провёл в команде год», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего Autosport.
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