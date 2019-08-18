Феттель: после изменений ДНК Формулы-1 должна остаться прежней

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о будущих переменах в Формуле-1.



«Цели, которые Формула-1 ставит на будущее вполне ясны, но важно сосредоточиться на тех вещах, которые этому действительно способствуют. Менять что-то только ради изменений не имеет смысла. ДНК Формулы-1 должна оставаться прежней, как это работает и в каждом спорте. Глядя на гонки этого сезона болельщики хотят больше таких этапов, как был в Германии, но при нормальных погодных условиях. Это и должно быть целью, сократить отставание между командами, чтобы подобное случалось чаще и не только по дождю.



Посмотрите на футбол. Сама игра оставалось неизменной очень долгое время, мало что нужно там менять. Никто не будет менять размер ворот или количество игроков на поле, чтобы увеличить зрелищность. Это относится и к Формуле-1. Формат правильный, но есть несколько проблем, которые влияют на процесс и над ними надо работать», — приводит слова Феттеля GPBlog.