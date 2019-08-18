В «Альфа Ромео» довольны работой с Райкконеном
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о том, как проходит работа команды с Кими Райкконеном.
«Преимущество работы с Кими заключается в том, что ещё до того, как он подписал контракт в прошлом году, мы успели детально обсудить происходящее в команде, положительные и отрицательные моменты, в чём именно нам нужно прибавить и как это сделать.
Мы были открыты в вопросе реального положения дел. Думаю, что он не удивлён возникающими проблемами, поскольку он был осведомлён о них раньше. Самым важным для нас было убедиться, что Кими предан своему делу. Поскольку в таком случае он будет присутствовать на фабрике, подталкивать ребят работать и будет требовательным к происходящему», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.
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