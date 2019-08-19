Хорнер: изменения правил в последнее время были головной болью «Ред Булл»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что изменения правил негативно сказывались в последнее время на результатах команды. Тем не менее, по словам Хорнера, «Ред Булл» уже адаптировался к ним.
«В последнее время изменения правил приводили к нашей головной боли. Использование переднего крыла — важнейший аспект, а мы сперва не осознали это. Теперь мы постепенно лучше понимаем правила, понимаем, как восстановить аэродинамику. С новыми шинами нашему шасси было непросто.
Мы произвели хорошие изменения в плане работы шасси. Надеемся, что нам удастся продолжить эту работу после зимы. Это тот аспект, который можно улучшить», — цитирует Хорнера GPBlog.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает третье место, набрав 244 очка.
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