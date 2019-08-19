Штурманом Алонсо на «Дакаре» может стать пятикратный чемпион ралли-марафона

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо совсем скоро может объявить об участии в ралли «Дакар». Как сообщает France TV Sport, испанский пилот будет работать в одном экипаже с Марком Кома.
Кома — пятикратный чемпион «Дакара» в категории мотоциклов и бывший спортивный директор соревнования. Испанский дуэт, скорее всего, будет выступать за команду «Тойота». По данным испанских СМИ, в настоящее время Алонсо проводит тесты за рулём Toyota Hilux в ЮАР.
«Дакар-2020» будет проходить с 5 по 17 января в Саудовской Аравии.
Также ранее ходили слухи о возможном возвращении Алонсо в Формулу-1 или переход в IndyCar. Сам испанский пилот уже неоднократно говорил, что ещё не принял решение о будущем. Участие в «Дакаре» является наиболее вероятным вариантом.
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