Губернатор Сан-Паулу пообещал не отдавать этап Формулы-1 Рио-де-Жанейро
Губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа пообещал, что этап Формулы-1 и дальше будет проводиться в этом городе. В настоящий момент новый контракт «Королевских гонок» и Сан-Паулу на проведение этапа ещё не подписан. Ранее президент Бразилии объявил о грядущем строительстве новой трассы в Рио-де-Жанейро. Предполагается, что этап Формулы-1 в дальнейшем будет проходить именно там.
«Мы ведём переговоры с Liberty Media, хотим, чтобы Формула-1 и дальше оставалась в Сан-Паулу.
Я уверен, что Формула-1 останется здесь. Власти Рио очень хотят проводить гонку у себя, но этап останется здесь, мы не позволим забрать Формулу-1», — цитирует Жоау Дориа Motorsport-Total.
В Сан-Паулу этап Формулы-1 неизменно проходит с 1991 года.
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