Расселл: не сталкивался ни с кем не из Польши, кто меня бы ненавидел
Пилот «Уильямс» Джордж Расселл считает, что польские фанаты относятся к нему с необоснованной ненавистью. Напарником Расселла является польский Пилот Роберт Кубица.
«Немного обидно, что 50% комментариев на мои посты оставляются ненавидящими меня польскими фанатами. Остальные 50% полностью поддерживают меня.
Я имею в виду, что меня действительно волнует только взгляд изнутри, что обо мне думает «Уильямс», что обо мне думает «Мерседес».
Но вы всё равно хотите, чтобы вас уважали и извне. Я не сталкивался ни с кем, кто не уважает меня или ненавидит меня, кто родом не из Польши. Итак, я ценю ситуацию и могу только надеяться, что однажды у меня появятся такие же страстные поклонники, как и у Роберта Кубицы», — приводит слова Расселла Autosport.
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