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Хэмилтон: не думаю, что с Феттелем что-то не так, у него непростое время

Хэмилтон: не думаю, что с Феттелем что-то не так, у него непростое время
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. Феттель ещё не выиграл ни одного Гран-при в текущем сезоне.

«Я не думаю, что с Феттелем что-то случилось. У него и его команды проблемы. Они провели несколько сложных гонок, у Феттеля появился новый молодой напарник, который неплохо выступает. Похоже, что сейчас у Себастьяна просто непростое время.

Но Феттель — четырёхкратный чемпион мира, люди забывчивы. Нужно уважать его. Я рассчитываю, что он ещё вернётся», — цитирует Хэмилтона GPBlog.

В нынешнем сезоне Феттель занимает четвёртое место в зачёте пилотов, набрав 156 очков. Хэмилтон является лидером зачёта, британец заработал 250 баллов.

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