Хэмилтон: не думаю, что с Феттелем что-то не так, у него непростое время
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. Феттель ещё не выиграл ни одного Гран-при в текущем сезоне.
«Я не думаю, что с Феттелем что-то случилось. У него и его команды проблемы. Они провели несколько сложных гонок, у Феттеля появился новый молодой напарник, который неплохо выступает. Похоже, что сейчас у Себастьяна просто непростое время.
Но Феттель — четырёхкратный чемпион мира, люди забывчивы. Нужно уважать его. Я рассчитываю, что он ещё вернётся», — цитирует Хэмилтона GPBlog.
В нынешнем сезоне Феттель занимает четвёртое место в зачёте пилотов, набрав 156 очков. Хэмилтон является лидером зачёта, британец заработал 250 баллов.
Феттель: после изменений ДНК Формулы-1 должна остаться прежней
- 19 августа 2019
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
-
13:19
-
12:02
-
10:28
-
10:11
-
01:16
- 18 августа 2019
-
23:11
-
22:33
-
21:52
-
21:17
-
19:31
-
18:15
-
17:53
-
16:16
-
14:58
-
13:08
-
11:02
-
10:16
-
09:54
-
01:08
-
00:57
- 17 августа 2019
-
23:17
-
21:36
-
20:45
-
19:42
-
18:58
-
17:30
-
16:59
-
15:54
-
14:54
-
13:48
-
12:46
Партнерский контент