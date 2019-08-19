«Феррари» 312Т Ники Лауды продали за $ 6 млн

Автомобиль «Феррари» 312Т, на котором выступал австрийский гонщик Ники Лауда ушла с молотка на аукционе в Калифорнии, сообщает Motorious. Неизвестный покупатель заплатил за болид $ 6 млн. Аукцион был организован компанией Gooding and Company.
За рулём этого болида Ники Лауда выступал в 1975 году и пять раз выигрывал квалификации и одержал одну победу в Гран-при — на этапе во Франции. В том сезоне Лауда одержал в общей сложности пять побед.
Кроме того этот автомобиль использовался во внезачётных гонках Кубка британского клуба гонщиков, состоявшихся 13 апреля 1975-го в Сильверстоуне. Ту гонку выиграл именно Лауда, хотя с поул-позиции стартовал Джеймс Хант.
С 2009 года этот болид находился в частной коллекции в США, он был отреставрирован и на момент продажи находился в полностью рабочем состоянии.
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