Туррини: «Феррари» выиграет титул не раньше 2021 года

Известный журналист Лео Туррини поделился мнением о кадровой политике в «Феррари».



«Не думаю, что в 2020 году будут серьёзные изменения в составах. Я не знаю, о чём думает Феттель, но я надеюсь, что он останется в «Феррари», получив более быструю машину. Сегодня ситуация такова, что в «Феррари» нет намерений искать ему замену.



Будущее в Маранелло связывают с Леклером. Надеюсь, что он останется в команде ещё на десять лет как минимум. Естественно, выигрывая. И если он станет успешным, то неважно, кто будет его напарником.



Если бы я выбирал гонщиков «Феррари» на следующий сезон, без влияний финансовых соображений, спонсоров и действующих контрактов, то я бы выбрал Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Меня спрашивают, когда «Феррари» выиграет титул. Мне больно об этом говорить, но не раньше 2021 года. Наверное», — написал Туррини в своём блоге.