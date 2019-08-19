Туррини: «Феррари» выиграет титул не раньше 2021 года

Известный журналист Лео Туррини поделился мнением о кадровой политике в «Феррари».
«Не думаю, что в 2020 году будут серьёзные изменения в составах. Я не знаю, о чём думает Феттель, но я надеюсь, что он останется в «Феррари», получив более быструю машину. Сегодня ситуация такова, что в «Феррари» нет намерений искать ему замену.
Будущее в Маранелло связывают с Леклером. Надеюсь, что он останется в команде ещё на десять лет как минимум. Естественно, выигрывая. И если он станет успешным, то неважно, кто будет его напарником.
Если бы я выбирал гонщиков «Феррари» на следующий сезон, без влияний финансовых соображений, спонсоров и действующих контрактов, то я бы выбрал Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Меня спрашивают, когда «Феррари» выиграет титул. Мне больно об этом говорить, но не раньше 2021 года. Наверное», — написал Туррини в своём блоге.
- 19 августа 2019
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
-
13:19
-
12:02
-
10:28
-
10:11
-
01:16
- 18 августа 2019
-
23:11
-
22:33
-
21:52
-
21:17
-
19:31
-
18:15
-
17:53
-
16:16
-
14:58
-
13:08
-
11:02
-
10:16
-
09:54
-
01:08
-
00:57
- 17 августа 2019
-
23:17
-
21:36
-
20:45
-
19:42
-
18:58
-
17:30