Марко: «Феррари» и «Мерседес» скопировали нашу молодёжную программу
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о молодёжной программе пилотов.
«Я был первым, кто создал молодёжную программу пилотов. «Феррари» и «Мерседес» просто скопировали её. Я очень горд нашей программой поддержки молодых пилотов. Она работает и это можно увидеть по количеству наших воспитанников на стартовом поле Формулы-1. Кризис в молодёжной программе? Это временная проблема, сейчас у нас подрастают молодые таланты.», — приводит слова Хельмута Марко Auto Sport Web.
В настоящий момент в Формуле-1 выступает семь пилотов, которые имели или имеют отношение к программе «Ред Булл» — Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Александер Албон, Пьер Гасли, Карлос Сайнс, Даниил Квят и Даниэль Риккардо.
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