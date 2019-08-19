Марко: «Феррари» и «Мерседес» скопировали нашу молодёжную программу

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о молодёжной программе пилотов.



«Я был первым, кто создал молодёжную программу пилотов. «Феррари» и «Мерседес» просто скопировали её. Я очень горд нашей программой поддержки молодых пилотов. Она работает и это можно увидеть по количеству наших воспитанников на стартовом поле Формулы-1. Кризис в молодёжной программе? Это временная проблема, сейчас у нас подрастают молодые таланты.», — приводит слова Хельмута Марко Auto Sport Web.



В настоящий момент в Формуле-1 выступает семь пилотов, которые имели или имеют отношение к программе «Ред Булл» — Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Александер Албон, Пьер Гасли, Карлос Сайнс, Даниил Квят и Даниэль Риккардо.