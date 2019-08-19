Норрис: атмосфера в команде оптимистичная, чего не было последние пару лет

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подчеркнул, что атмосфера оказывает большое влияние на успехи команды в нынешнем сезоне.



«Атмосфера внутри команды, не только благодаря мне и Карлосу Сайнсу, а благодаря всем, оптимистичная и позитивная, чего не было в последние пару лет. Имею ввиду, что мы с Карлосо влияем на это, но не всё зависит от нас. Это связано с большим числом новых сотрудников, новыми пилотами, что делает нас всех более решительными.



В этом году всё отличается от того, что было в Формуле-2, потому что знаю, что не собираюсь побеждать. Думаю, хорошо, что появляется что-то новое. Думаю, я узнал за эти полгода больше, чем кто-либо за три года в Формуле-2», — приводит слова Ландо Норриса Crash.