Норрис: атмосфера в команде оптимистичная, чего не было последние пару лет
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подчеркнул, что атмосфера оказывает большое влияние на успехи команды в нынешнем сезоне.
«Атмосфера внутри команды, не только благодаря мне и Карлосу Сайнсу, а благодаря всем, оптимистичная и позитивная, чего не было в последние пару лет. Имею ввиду, что мы с Карлосо влияем на это, но не всё зависит от нас. Это связано с большим числом новых сотрудников, новыми пилотами, что делает нас всех более решительными.
В этом году всё отличается от того, что было в Формуле-2, потому что знаю, что не собираюсь побеждать. Думаю, хорошо, что появляется что-то новое. Думаю, я узнал за эти полгода больше, чем кто-либо за три года в Формуле-2», — приводит слова Ландо Норриса Crash.
- 20 августа 2019
-
00:59
- 19 августа 2019
-
23:52
-
22:55
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
-
13:19
-
12:02
-
10:28
-
10:11
-
01:16
- 18 августа 2019
-
23:11
-
22:33
-
21:52
-
21:17
-
19:31
-
18:15
-
17:53
-
16:16
-
14:58
-
13:08
-
11:02
-
10:16
-
09:54
-
01:08
-
00:57
- 17 августа 2019
-
23:17
-
21:36
-
20:45
Партнерский контент