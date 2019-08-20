Штайнер считает, что новички бы не помогли «Хаасу» в нынешнем сезоне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что команде сложно принять решение о составе пилотов на следующий сезон.
«Мы говорим о решениях, которые очень сложно принимать. Существуют большие риски. Что мы можем сделать как команда? Чего не можем?
Если бы у нас в нынешнем сезоне были два новичка или один дебютант Формулы-1, нам было бы сложнее, ведь у нас были проблемы с шинами. В такой ситуации новичок вряд ли поможет.
Нам сложно принять решение. Нам нужно, чтобы оба пилота больше работали во время тестов. Мы хотим достичь более высоких результатов, наша цель — не девятое место в Кубке конструкторов. Поэтому пока я ничего не могу обещать Пьетро (Фитипальди — резервный пилот «Хааса». — Примечание «Чемпионата»)», — цитирует Штайнера пресс-служба Формулы-1.
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