Штайнер считает, что новички бы не помогли «Хаасу» в нынешнем сезоне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что команде сложно принять решение о составе пилотов на следующий сезон.

«Мы говорим о решениях, которые очень сложно принимать. Существуют большие риски. Что мы можем сделать как команда? Чего не можем?

Если бы у нас в нынешнем сезоне были два новичка или один дебютант Формулы-1, нам было бы сложнее, ведь у нас были проблемы с шинами. В такой ситуации новичок вряд ли поможет.

Нам сложно принять решение. Нам нужно, чтобы оба пилота больше работали во время тестов. Мы хотим достичь более высоких результатов, наша цель — не девятое место в Кубке конструкторов. Поэтому пока я ничего не могу обещать Пьетро (Фитипальди — резервный пилот «Хааса». — Примечание «Чемпионата»)», — цитирует Штайнера пресс-служба Формулы-1.