Вольф — о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес: всё возможно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя ситуацию с пилотами команды, не исключил, что в будущем состав конюшни может пополнить гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Отвечая на вопрос, возможен ли переход Ферстаппена после окончания контракта с «Ред Булл» в 2021 году, Вольф не стал отвергать такую вероятность.
«Это слишком далеко. Мы боремся за титул в 2019 году и планируем на 2020 год. После 2020 года всё возможно», — цитирует Вольфа La Gazzetta dello Sport.
Вольф также опроверг возможный переход в «Мерседес» Фернандо Алонсо. Подписание контракта с испанским гонщиком руководитель команды назвал нереальным.
По окончании текущего сезона контракт истекает у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Пока неизвестно, будет ли «Мерседес» продлевать соглашение с финном.
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