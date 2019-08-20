Алонсо примет участие в тестах «Тойоты», участие в «Дакаре» пока не подтверждено

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо будет участвовать в тестах «Тойоты». Испанский пилот будет тестировать машину Toyota Hilux, которая будет выступать в ралли «Дакар», сообщает пресс-служба команды Toyota Gazoo Racing.

В течение следующих пяти месяцев Алонсо будет работать в плотном взаимодействии с Toyota Gazoo Racing и членами команды «Дакара». Тесты будут проходить в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Испанец сможет повысить собственные навыки пилотирования автомобиля в раллийных условиях.

«Я очень рад, что моё приключение с Toyota Gazoo Racing продолжается. Вместе нам удалось многого достичь. С тех пор, как я присоединился к «Тойоте» в ноябре 2017 года, мы дважды выиграли «24 часа Ле-Мана», чемпионат WEC. В этом году я попробовал себя в ралли и на меня это произвело приятное впечатление. Хотелось бы продолжить работу в данном направлении», — сказал испанец.