Франкитти объяснил, почему участники аварии в IndyCar обвиняют друг друга

Четырёхкратный чемпион IndyCar и трёхкратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса» Дарио Франкитти прокомментировал аварию, которая произошла на старте этапа IndyCar в Поконо.
«Рад, что всё обошлось без серьёзных последствий. Видео с разных углов даёт разное представление о случившемся. На такой широкой трассе невозможно следовать чётко по прямой линии. Там нет разметки, чтобы у пилота были визуальные ориентиры. Похоже, что асфальт и воздушные потоки также изменяли направление машин.
С такой плотностью автомобилей, когда они едут в миллиметрах друг от друга, происходят такие аварии. Исходя из моего опыта в подобных ситуациях, просмотрев повторы, я понимаю, почему у всех участников инцидента столь разные мнения!», — написал в своём «твиттере» Франкитти.
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