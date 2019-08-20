Стартовал обмен подтверждений о покупке билетов на Гран-при России

Пресс-служба автодрома «Сочи» сообщила о начале обмена подтверждений на печатные билеты. Получить квитки можно в кассе автодрома, также предлагается скачать электронный билет в личном кабинете.
Покупателю необходимо предъявить подтверждение о приобретении билета, а также документ, удостоверяющий личность. Пока обмен могут совершить болельщики, забронировавшие билеты на трибуны и в зоны свободного размещения. Дата обмена подтверждений на билеты в Ложи и на билеты категории «Комфорт» будет объявлена дополнительно.
Гран-при России будет проходить в Сочи с 26 по 29 сентября.
Перед летним перерывом зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, набравший 250 очков. Второе место занимает его напарник Валттери Боттас (188), третье — пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (181).
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