Лоренсо примет участие в Гран-при Великобритании MotoGP после травмы
Гонщик «Хонды» Хорхе Лоренсо выступит в Гран-при Великобритании MotoGP, сообщает пресс-служба японской команды.
Трёхкратный чемпион MotoGP восстанавливается после травмы. В июне он получил повреждение во время практики Гран-при Нидерландов. Глубокое обследование показало, что Хорхе получил компрессионный перелом позвонка.
Ситуацию с травмой спины усугубило и то, что ранее в ходе тестов в Барселоне, Лоренсо также перенёс падение и травмировал тот же участок спины.
Нынешний сезон для Лоренсо складывается не лучшим образом. На данный момент он занимает лишь 15-е место в общем зачёте, имея в активе 19 очков.
Лоренсо сломал позвонок и пропустит две гонки MotoGP
- 20 августа 2019
-
16:25
-
14:57
-
13:26
-
12:28
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
00:59
- 19 августа 2019
-
23:52
-
22:55
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
-
13:19
-
12:02
-
10:28
-
10:11
-
01:16
- 18 августа 2019
-
23:11
-
22:33
-
21:52
-
21:17
-
19:31
-
18:15
-
17:53
-
16:16
-
14:58
-
13:08
-
11:02
Партнерский контент