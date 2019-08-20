Лоренсо примет участие в Гран-при Великобритании MotoGP после травмы

Гонщик «Хонды» Хорхе Лоренсо выступит в Гран-при Великобритании MotoGP, сообщает пресс-служба японской команды.

Трёхкратный чемпион MotoGP восстанавливается после травмы. В июне он получил повреждение во время практики Гран-при Нидерландов. Глубокое обследование показало, что Хорхе получил компрессионный перелом позвонка.

Ситуацию с травмой спины усугубило и то, что ранее в ходе тестов в Барселоне, Лоренсо также перенёс падение и травмировал тот же участок спины.

Нынешний сезон для Лоренсо складывается не лучшим образом. На данный момент он занимает лишь 15-е место в общем зачёте, имея в активе 19 очков.