В 2020 году «Сильверстоун» примет Гран-при Великобритании позднее, чем обычно

Гран-при Великобритании 2020 года пройдёт на трассе «Сильверстоун» с 17 по 19 июля — чуть позже обычной даты примерно на неделю.
Если расписание не изменится, то этот Гран-при станет одним из самых поздних для Великобритании начиная с 2003 года, тогда гонка прошла 20 июля.
«Мы рады объявить о старте продаж билетов на Гран-при Великобритании следующего года. Празднования, посвященные 70-летию Формулы-1, станут особенным моментом. Я призываю фанатов скорее купить билеты, чтобы занять лучшие места и насладиться одним из главных спортивных событий Великобритании», — приводит слова управляющего директора «Сильверстоуна» пресс-служба Формулы-1.
В рамках уикенда Формула-1 будет отмечать 70-летний юбилей после проведения первой гонки чемпионата мира в «Сильверстоуне» 13 мая 1950 года. Минимальная цена билета в настоящий момент составляет £55 (€60).
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