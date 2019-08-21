Мазепин рассказал о своих мечтах и назвал животное, которое боится больше всего

Российский пилот Формулы-2 Никита Мазепин ответил на вопросы пресс-службы серии.
Чего ты больше всего боишься?
Я думаю, что у каждого человека есть свои страхи. Я довольно сильно боюсь змей, их очень сложно поймать, и они смертельно опасны. Не думаю, что многие люди любят змей, особенно я!
Какую бы сверхспособность ты хотел иметь?
Я бы хотел уметь летать. Я был бы сам себе самолётом. Было бы легче путешествовать на различные этапы. Я несколько раз прыгал с парашютом. Смотреть на мир сверху здорово и очень интересно. Хотелось бы заниматься этим чаще.
Чем ты занимаешься в свободное время?
Преимущественно учёбой в университете и триатлоном. Я участвовал в нескольких соревнованиях, но нужно больше тренироваться. Этот вид спорта несёт риск для иммунной системы, также возможны травмы, поэтому я не часто занимался этим, ведь гонки — мой приоритет.
Какие три вещи у тебя в списке дел, которые бы ты хотел сделать в жизни?
Я бы хотел пожить в другой стране, которая отличается от Европы и России. Чтобы попробовать другой образ жизни. Также хотел бы заняться другим видом спорта, например, виндсерфингом.
Также стремлюсь выполнить свои цели в университете. Отучиться четыре года, а затем продолжить обучение в вышке. И, наконец, хотелось бы более серьёзно заняться прыжками с парашютом.
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