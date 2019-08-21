Сайнс: не думаю, что Алонсо жалеет об уходе из «Макларена»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о решении Фернандо Алонсо покинуть Формулу-1. Сайнс не считает, что его соотечественник пожалел о своём выборе.

«Я никогда не ощущал себя в тени Фернандо. Он всегда был доминирующей фигурой. Я же ещё даже ни разу не попадал на подиум в Формуле-1. Поэтому тут невозможно говорить о тени. Я — его большой фанат, но стремлюсь идти своим путём.

Жалеет ли Алонсо об уходе из «Макларена»? Если бы я выигрывал сейчас гонки, то да, Фернандо бы жалел. До тех пор пока «Макларен» не начнёт побеждать, он не жалеет о своём решении», — цитирует Сайнса Auto Motor und Sport.

Сайнс в зачёте пилотов занимает седьмое место, набрав 58 очков. «Макларен» в Кубке конструкторов занимает четвёртую строчку (82).