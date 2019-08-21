Сайнс: не думаю, что Алонсо жалеет об уходе из «Макларена»
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о решении Фернандо Алонсо покинуть Формулу-1. Сайнс не считает, что его соотечественник пожалел о своём выборе.
«Я никогда не ощущал себя в тени Фернандо. Он всегда был доминирующей фигурой. Я же ещё даже ни разу не попадал на подиум в Формуле-1. Поэтому тут невозможно говорить о тени. Я — его большой фанат, но стремлюсь идти своим путём.
Жалеет ли Алонсо об уходе из «Макларена»? Если бы я выигрывал сейчас гонки, то да, Фернандо бы жалел. До тех пор пока «Макларен» не начнёт побеждать, он не жалеет о своём решении», — цитирует Сайнса Auto Motor und Sport.
Сайнс в зачёте пилотов занимает седьмое место, набрав 58 очков. «Макларен» в Кубке конструкторов занимает четвёртую строчку (82).
Сайнс хочет извлечь максимум из машины и каждого члена «Макларена»
- 21 августа 2019
-
13:25
-
12:27
-
12:12
-
11:15
-
10:27
-
00:36
- 20 августа 2019
-
23:13
-
22:47
-
19:58
-
18:47
-
17:42
-
16:25
-
14:57
-
13:26
-
12:28
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
00:59
- 19 августа 2019
-
23:52
-
22:55
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
-
13:19
-
12:02
-
10:28
-
10:11
-
01:16
Партнерский контент