Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: Окон близок к двухлетнему контракту с «Рено»

Источник: Окон близок к двухлетнему контракту с «Рено»
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик Эстебан Окон в скором времени может заключить двухлетнее соглашение с заводской командой «Рено», утверждает Auto Bild. Если сделка будет подтверждена, Окон заменит в команде Нико Хюлькенберга и станет новым напарником Даниэля Риккардо.

В случае подписания контракта между Оконом и «Рено» можно будет констатировать, что Эстебан перестал входить в программу поддержки «Мерседеса», а Валттери Боттас ещё как минимум на сезон сохранит место в немецкой команде. Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф подтверждал, что на место в «Мерседесе» претендуют только Окон и Боттас.

Что касается Хюлькенберга, то для немца возможным местом продолжения карьеры может стать «Хаас», где под угрозой находится место Ромена Грожана. Ранее сам Нико предполагал, что сумеет остаться в «Рено».

Квят остался без места в «Ред Булл»? Составы команд Формулы-1 на 2020 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент