Источник: Окон близок к двухлетнему контракту с «Рено»

Французский гонщик Эстебан Окон в скором времени может заключить двухлетнее соглашение с заводской командой «Рено», утверждает Auto Bild. Если сделка будет подтверждена, Окон заменит в команде Нико Хюлькенберга и станет новым напарником Даниэля Риккардо.



В случае подписания контракта между Оконом и «Рено» можно будет констатировать, что Эстебан перестал входить в программу поддержки «Мерседеса», а Валттери Боттас ещё как минимум на сезон сохранит место в немецкой команде. Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф подтверждал, что на место в «Мерседесе» претендуют только Окон и Боттас.



Что касается Хюлькенберга, то для немца возможным местом продолжения карьеры может стать «Хаас», где под угрозой находится место Ромена Грожана. Ранее сам Нико предполагал, что сумеет остаться в «Рено».

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