З. Браун призвал Формулу-1 не ждать, пока команды согласуют все изменения правил

Глава «Макларена» Зак Браун призвал руководство Формулы-1 прекратить попытки создания «идеальных правил» «Королевских гонок», По мнению Брауна, необходимо уже решить вопросы изменения правил и прекратить ждать, пока команды согласуют каждую деталь.

«Мы говорим об одном и том же постоянно. Мы достигли лишь небольшого прогресса. Команды постоянно настаивают на свои позициях. Ничего не изменится.

Складывается впечатление, что мы постоянно обсуждаем одни и те же вопросы. Думаю, что руководству Формулы-1 и ФИА нужно самим принять решение. Вряд ли они услышат что-то новое во время следующей встречи с представителями команд, ведь за последние 12 месяцев ничего толком не изменилось.

Невозможно сделать так, чтобы все 10 команд заняли единую позицию впервые в истории Формулы-1. Этого не будет. Нужно указать им путь», — цитирует Брауна RaceFans.