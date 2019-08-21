Сайнс воодушевлён, что в Венгрии «Макларен» иногда был быстрее «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс заявил, что обновления болида работают отлично и он остался воодушевлён после того, как на Гран-при Венгрии болид британской команды на последних пяти кругах первого отрезка был быстрее «Феррари».



«Когда я почувствовал, что обновления работают правильно? Я бы сказал в Бахрейне. Там болид очень хорошо отреагировал на первое обновление. Следующий шаг был сделан в Испании. И, наконец, мы поработали над нашей слабостью в медленных поворотах. В Венгрии на последних пяти кругах первого отрезка мы были быстрее, чем «Феррари». Это даёт нам надежду», — приводит слова Карлоса Сайнса Auto Motor und Sport.



После 12 этапов чемпионата «Макларен» занимает четвёртую строчку, набрав 82 очка. У их ближайших преследователей, «Торо Россо» — 43 балла.