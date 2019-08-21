Зайдль: Фрай и Стелла сыграли ключевую роль в прогрессе «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, какую роль в прогрессе команды сыграли Андреа Стелла и Пэт Фрай.



«Важно напомнить, что Андреа Стелла и Пэт Фрай сыграли ключевую роль в реструктуризации команды. Одно дело — понять причину проблем, но совсем другое — найти людей, которые возглавят процесс. Изменения, начатые в прошлом году Эриком Булье, пошли именно с назначений Стеллы и Фрая на соответствующие должности. Они получили возможность возглавить работу над новым болидом, что и привело к тому результату, который мы видим сейчас. Это стало результатом командных усилий, но любой команде нужны лидеры, которыми и стали Стелла и Фрай, что упростило работу команды», — приводит слова Андреаса Зайдля Motorsport.