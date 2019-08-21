Зайдль: Фрай и Стелла сыграли ключевую роль в прогрессе «Макларена»
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, какую роль в прогрессе команды сыграли Андреа Стелла и Пэт Фрай.
«Важно напомнить, что Андреа Стелла и Пэт Фрай сыграли ключевую роль в реструктуризации команды. Одно дело — понять причину проблем, но совсем другое — найти людей, которые возглавят процесс. Изменения, начатые в прошлом году Эриком Булье, пошли именно с назначений Стеллы и Фрая на соответствующие должности. Они получили возможность возглавить работу над новым болидом, что и привело к тому результату, который мы видим сейчас. Это стало результатом командных усилий, но любой команде нужны лидеры, которыми и стали Стелла и Фрай, что упростило работу команды», — приводит слова Андреаса Зайдля Motorsport.
- 21 августа 2019
-
19:44
-
19:01
-
17:57
-
15:56
-
14:08
-
13:25
-
12:27
-
12:12
-
11:15
-
10:27
-
00:36
- 20 августа 2019
-
23:13
-
22:47
-
19:58
-
18:47
-
17:42
-
16:25
-
14:57
-
13:26
-
12:28
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
00:59
- 19 августа 2019
-
23:52
-
22:55
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
Партнерский контент