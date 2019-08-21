Артём Петров выступит в гонках поддержки IndyCar

Российский гонщик Артём Петров примет участие в серии поддержки IndyCar — Indy Pro 2000 в составе RP Motorsport, сообщает пресс-служба команды. Эта серия является третьей в иерархии серий с открытыми колёсами за океаном — после Indy Lights и IndyCar. Петров выступит в одной команде с Кайлом Кирквудом, ведущим борьбу за титул и выигравшим пять гонок из последних шести.



«Это новый опыт, начиная с болидов и заканчивая типом трасс. Но тестовый день был многообещающим, я готов к гоночному уик-энду, так что рассчитываю на поcтепенный рост и приложу все усилия, чтобы помочь команде и напарнику», — подчеркнул Артём Петров.



Петров уже работал в команде RP Motorsport в начале нынешнего сезона, выступая в серии Евроформулы Open.