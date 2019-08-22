Вольф: «Мерседесу» нужно вновь начать активную работу над двигателем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что его команде нужно сосредоточить усилия на работе над двигателем. По словам Вольфа, «Мерседесу» встретит более ожесточённую конкуренцию со стороны соперников.

«У «Ред Булл» шасси всегда было одним из лучших. Так и остаётся сегодня. «Хонда» сделала большой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Нужно отдать им должное.

Я рад, что в Формуле-1 складывается такая картина. Сильная «Хонда» делает Формулу-1 лучше, способствует конкуренции. Когда появляется сильный четвёртый поставщик двигателей, это положительно влияет на всех.

Текущая ситуация показывает, что нам нужно вновь начать активную работу над нашим двигателем», — приводит слова Тото Вольфа Crash.