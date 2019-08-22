Норрис: никогда не верил, что смогу попасть в Формулу-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не мог поверить приглашению в Формулу-1.
«Выступление в Формуле-1 всегда было моей целью, я думал об этом, когда мне исполнилось 13-14 лет. Я всегда хотел добиться этого, но не думал, что смогу.
Я понимал, что довольно неплох, выигрывал некоторые гонки, но это ещё не гарантирует место в Формуле-1.
Я никогда не верил, что смогу попасть в Формулу-1. Так было до тех пор, пока не подтвердилось, что я получу место в «Макларене». Я не знаю, почему не верил.
Я не удивлён своими результатами, понимал, что могу добиться этого, учитывая успехи в других сериях. Они дали мне уверенность в собственных силах. Но Формула-1 полностью отличается. Я не знал, как буду выглядеть в борьбе с Карлосом Сайнсом и другими пилотами, которые являются лучшими в мире. Я не думаю, что был великолепен, но мне удалось добиться неплохих результатов», — цитирует Норриса RaceFans.
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