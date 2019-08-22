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Бинотто оценил выступление Леклера в первой части сезона

Бинотто оценил выступление Леклера в первой части сезона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что остался доволен результатами новичка команды Шарля Леклера в первой половине сезона. Леклер занимает пятое место в зачёте пилотов, набрав 132 очка. Это лишь на 24 очка меньше, чем у его напарника Себастьяна Феттеля.

«Если посмотреть на первую половину сезона, она получилась очень позитивной. Шарль стал более зрелым пилотом. С ним связывали очень высокие ожидания. На его плечах было большое давление. Он знает, что является важным членом нашей команды в настоящее время и в будущем. Я думаю, что он учится на своих ошибках, а это самое главное», — цитирует Бинотто Motorsport-Total.

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