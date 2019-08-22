«Пирелли» привезёт в Абу-Даби самые мягкие составы шин

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы, которые получат команды во время Гран-при Абу-Даби, запланированного с 28 ноября по 1 декабря.



В Абу-Даби итальянская компания привезет шины С5 (он будет называться «софт»), С4 («медиум») и С3 («хард»). Такие же составы были использованы в Монако, Канаде и Сингапуре.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Пирелли».



Напомним, в ходе каждого этапа чемпионата команды, по правилам, получают 13 комплектов резины. При этом на гонку «Пирелли» выбирает два разных комплекта, пилот обязан использовать только один из них, а также комплект самых мягких по составу покрышек, который пилот использует в третьем сегменте квалификации, если пробился туда. Остальные 10 комплектов пилоты используют по своему усмотрению, но шесть из них возвращаются поставщику до начала квалификации.