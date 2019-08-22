DTM сменит название в 2021 году
Немецкий кузовной чемпионат DTM сменит название после сезона 2020 года. Об этом заявил глава серии Герхард Бергер. Ранее Бергер заявлял, что серии необходимо выходить на международный уровень и избавиться от слова «немецкий» в названии.
«Наш следующий шаг заключается в том, чтобы добиться стабильности на европейской земле, постепенно двигаясь вперёд. На этапе в Великобритании у нас на трибунах было больше зрителей, чем в прошлом году, но в следующем сезоне нам нужно продвинуться ещё дальше. Нам важно постоянно работать. Многие европейские страны очень значимы для нас. Нужно время, чтобы выбрать верный темп развития. Но сейчас тенденция положительная», — приводит слова Герхарда Бергера Motorsport.
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