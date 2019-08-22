Окон: вернусь в Формулу-1 более цельным пилотом

Французский гонщик Эстебан Окон заявил, что он вернётся в Формулу-1 более цельным пилотом.



«Сейчас я усиленно работаю над следующим сезоном. Я многому учусь в «Мерседесе». Когда я вернусь, я буду более цельным пилотом. Быть уволенным нелегко. Мы говорили с Тото и моим менеджером, и они сказали, чтобы я не волновался, потому что я ещё получу свой шанс в Формуле-1.



Конечно, были этапы, когда было тихо, были сомнения, но обсуждения о возвращении начались довольно давно, так что я уверен, что всё будет хорошо. Скрещиваю пальцы и стучу по дереву. Мне приятно работать в «Мерседесе» и быть частью команды. Эта команда успешна и многое мне даёт. С точки зрения обучения это бесценно», — приводит слова Эстебана Окона GPBlog.