Алёшин рассказал, что нужно сделать Формуле-1, чтобы стать настоящим шоу

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин отметил, что грядущие изменения в регламенте Формулы-1 не добавят зрелищности гонкам. У россиянина есть рецепт, как сделать из «королевы автоспорта» настоящее шоу.
«Мой рецепт интересных гонок остаётся прежним. Хотите настоящего шоу, тогда серьёзно убираем уровень аэродинамического прижима, процентов на 10-15 (а это очень много), добавляем мощности, убираем электроусилитель руля и делаем нормальную резину, на которой ты борешься с соперниками на все сто процентов, а не думаешь, как её сберечь сразу же после выезда из боксов», — написал Алёшин в «Фейсбуке».
Ранее пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.
Упор при разработке болидов 2021 года будет сделан на то, чтобы были созданы условия для обгона. В связи с этим авторы концепции пытаются снизить уровень «грязного» аэродинамического потока позади автомобиля, чтобы машины могли следовать друг за другом.
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