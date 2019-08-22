Алёшин рассказал, что нужно сделать Формуле-1, чтобы стать настоящим шоу

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин отметил, что грядущие изменения в регламенте Формулы-1 не добавят зрелищности гонкам. У россиянина есть рецепт, как сделать из «королевы автоспорта» настоящее шоу.

«Мой рецепт интересных гонок остаётся прежним. Хотите настоящего шоу, тогда серьёзно убираем уровень аэродинамического прижима, процентов на 10-15 (а это очень много), добавляем мощности, убираем электроусилитель руля и делаем нормальную резину, на которой ты борешься с соперниками на все сто процентов, а не думаешь, как её сберечь сразу же после выезда из боксов», — написал Алёшин в «Фейсбуке».



Ранее пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.



Упор при разработке болидов 2021 года будет сделан на то, чтобы были созданы условия для обгона. В связи с этим авторы концепции пытаются снизить уровень «грязного» аэродинамического потока позади автомобиля, чтобы машины могли следовать друг за другом.