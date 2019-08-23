W Series опубликовала видео лучших моментов первого сезона

Организаторы W Series опубликовали видео, в котором собрали лучшие моменты первого сезона единственной женской формульной серии.

Видео доступно на YouTube.

Первой в истории победительницей женской серии W Series стала британская гонщица Джейми Чедвик. В заключительной гонке сезона она заняла лишь четвёртое место и впервые не пробилась на подиум. Тем не менее, это хватило, чтобы выиграть чемпионский титул.



Чедвик набрала 110 очков, опередив голландку Бейтске Виссер на 10 баллов. Третьей чемпионат завершила британка Элис Пауэлл.

Для отбора участниц в дебютном сезоне организаторы провели масштабный кастинг. Впрочем, некоторые женщины-пилоты выступили против проведения отдельной женской серии, предпочитая участие в младших сериях.