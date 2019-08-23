Хаккинен примет участие в 10-часовой гонке в Японии
Бывший чемпион мира, экс-пилот Формулы-1 Мика Хаккинен вновь сядет за руль гоночного автомобиля. Финский гонщик примет участие в 10-часовой гонке GT в Сузуке (Япония), сообщает The Judge 13.
Хаккинен выступит за команду «Макларен». Вместе с ним команду будут представлять Кацуаки Кубота и Хироаки Исиура.
«Машина выглядит замечательно», — написал Хаккинен в своём «инстаграме», опубликовав фото машины.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хаккинена.
Хаккинен в последний раз участвовал в гонке GT в ноябре 2013 года. Сузука является особенным местом для финна. Там он впервые выиграл титул в серии WRC в конце 90-х годов. В последнее время Хаккинен преимущественно выступал в роли наблюдателя, он ведёт собственную колонку о Формуле-1 на Unibet.
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