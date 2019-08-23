Источник: Окон ещё не подписал контракт с «Рено»
Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон ещё не подписал контракт с «Рено», утверждает французское издание RMC Sport. Ранее сообщалось, что Окон заменит в «Рено» Нико Хюлькенберга и станет напарником Даниэля Риккардо.
«Руководство «Рено» хочет удостовериться, что у Хюлькенберга будет место в Формуле-1. По нашим данным, «Рено» ведёт переговоры с Оконом, то же самое было и в прошлом году. Но никакие бумаги ещё не подписаны.
Если стороны подпишут соглашение, это случится не раньше чем в конце текущей недели», — говорится в статье.
При этом сам Окон уже намекнул на достижение соглашения с одной из команд Формулы-1. В своём профиле в «Инстаграме» он поменял подпись с «резервный пилот» на «пилот Формулы-1».
Источник: Окон близок к двухлетнему контракту с «Рено»
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