Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: Окон ещё не подписал контракт с «Рено»

Источник: Окон ещё не подписал контракт с «Рено»
Авто / Формула-1 0

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон ещё не подписал контракт с «Рено», утверждает французское издание RMC Sport. Ранее сообщалось, что Окон заменит в «Рено» Нико Хюлькенберга и станет напарником Даниэля Риккардо.

«Руководство «Рено» хочет удостовериться, что у Хюлькенберга будет место в Формуле-1. По нашим данным, «Рено» ведёт переговоры с Оконом, то же самое было и в прошлом году. Но никакие бумаги ещё не подписаны.
Если стороны подпишут соглашение, это случится не раньше чем в конце текущей недели», — говорится в статье.

При этом сам Окон уже намекнул на достижение соглашения с одной из команд Формулы-1. В своём профиле в «Инстаграме» он поменял подпись с «резервный пилот» на «пилот Формулы-1».

Источник: Окон близок к двухлетнему контракту с «Рено»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент