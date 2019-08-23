Семья Лауды продаст акции «Мерседеса»

Семья бывшего неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды продаст долю в немецкой команде. В 2013 году Лауда и Тото Вольф, нынешний глава команды, приобрели доли в «Мерседесе». Лауда скончался в мае 2019 года, ему принадлежало порядка 10% акций.

«Семья Лауды не будет владеть акциями. Решение будет принято во время летнего перерыва», — цитирует Лауду La Gazzetta dello Sport.

Также Вольф сообщил, что «Мерседес» сможет принять решение о будущем составе пилотов без помощи Лауды, который ранее помог команде подписать Льюиса Хэмилтона.

«В 2013 году Ники способствовал переходу в «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, это была блестящая работа. Но подобные решения принимаются не одним человеком. Многие люди работали над переходом», — сказал Вольф.