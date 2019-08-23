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Ван дер Гарде не видит перспектив у Кубицы в Формуле-1

Ван дер Гарде не видит перспектив у Кубицы в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде считает, что пилоту «Уильямса» Роберту Кубице будет сложно претендовать на место в Формуле-1 в будущем. 34-летний поляк в текущем сезоне набрал лишь одно очко.

«Кубицу в каждой гонке опережает его напарник, выступающий на такой же машине. Из этого можно сделать вывод, что Роберт выступает неудачно.

У него проблемы из-за руки. Кроме того, ему не хватает гоночного ритма.

У Кубицы было право попробовать. Но сейчас уже можно сказать, что дела складываются неважно», — цитирует Ван дер Гарде Sports Mole.

Пока неизвестно, будет ли выступать польский пилот в Формуле-1 в следующем сезоне. Он неоднократно жаловался на серьёзные проблемы с машиной, а также намекал, что его напарнику Джорджу Расселлу был предоставлен более качественный болид.

К. Уильямс: «Уильямсу» нужен был такой пилот, как Кубица
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