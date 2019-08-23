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Опубликовано расписание показательных заездов Квята в Санкт-Петербурге

Опубликовано расписание показательных заездов Квята в Санкт-Петербурге
Авто / Формула-1 0

Организаторы показательных заездов Формулы-1 в Санкт-Петербурге опубликовали расписание мероприятия, которое состоится завтра, 24 августа 2019 года. Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste пройдёт с 14:00 до 18:00, в программе предусмотрены три 15-минутных заезда российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята по Адмиралтейскому проспекту. В программе также FMX-шоу Алексея Колесникова, боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер», дрифт-шоу и несколько сюрпризов.

Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste. Расписание

12:00. Открытие входов для зрителей, начало работы выставки автомобилей и фуд-кортов
14:00. Открытие мероприятия
14:00 — 14:05. Парад пилотов
14:05 – 14:25. Выступление участников шоу: «КАМАЗ-мастер», мотофристайл, дрифт
14:25 – 14:35. Выступление Даниила Квята на болиде Toro Rosso
14:35 – 14:40. Парад пилотов
14:40 – 16:00. Перерыв
16:00 – 16:05. Парад пилотов
16:05 – 16:25. Выступление участников шоу: «КАМАЗ-мастер», мотофристайл, дрифт
16:25 – 16:35. Выступление Даниила Квята на болиде Toro Rosso
16:35 – 16:40. Парад пилотов
16:40 – 17:00. Перерыв
17:00 – 17:05. Парад пилотов
17:05 – 17:25. Выступление участников шоу: «КАМАЗ-мастер», мотофристайл, дрифт
17:25 – 17:35. Выступление Даниила Квята на болиде Toro Rosso
17:35 – 17:40. Парад пилотов
18:00. Окончание мероприятия.

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