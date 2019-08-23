Новая команда хочет войти в число участников Формулы-1 в 2021 году

Новая команда Panthera Team Asia F1 хочет войти в состав участников Формулы-1 в 2021 году, сообщает RaceFans со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, команда базируется во временной штаб-квартире недалеко от «Сильверстоуна». Одним из основателей команды является Бенджамин Дюран, бывший управляющий директор SMP Racing и BR Engineering.

Новая команда уже нашла людей, которые займут должности технического и спортивного директора. Также в состав команды вошёл Тим Милн, ранее работавший в «Рено», «Хонде» и других брендах Формулы-1.

Panthera уже подписала контракты с крупными поставщиками компонентов. По данным источника, команда хочет работать по так называемой модели «Хааса» с максимальным количеством клиентских узлов.

Проблемой для вступления новой команды может стать отсутствие опубликованного технического регламента на сезон 2021 года. Из-за этого Panthera пока не может подготовиться к подаче заявления на вступление в Формулу-1.

По данным источника, руководство команды ещё не обращалось в ФИА.