Алан Джонс: зачем нанимать стюардом бывшего пилота и не слушать критику?

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс заявил, что планирует уйти из судейского корпуса Формулы-1, так как его не устраивают текущие правила.



«Скажем так, немного разочаровался в Формуле-1. Я искренне не согласен со многими путями или направлениями, по которым они идут. Очевидно, я не могу их критиковать напрямую, пока я стюард FIA. Не могу этого себе позволить», — приводит слова Джонса GrandPX.news.



Ряд инцидентов на трассе и реакция стюардов были весьма противоречивыми в 2019 году, и Джонс не согласен с ними.

«Они раздают книгу судьям, и на странице пятой, в третьем абзаце, в четвертой строке написано, что, если отсоединится провод аккумулятора, это будет наказание.

Судья должен иметь определенную свободу действий. В конце концов, зачем они нанимают бывшего пилота в качестве стюарда, если он не может сказать: «Нет, я искренне верю, что это был гоночный инцидент", — добавил Джонс.