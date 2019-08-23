Алан Джонс: зачем нанимать стюардом бывшего пилота и не слушать критику?

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс заявил, что планирует уйти из судейского корпуса Формулы-1, так как его не устраивают текущие правила.
«Скажем так, немного разочаровался в Формуле-1. Я искренне не согласен со многими путями или направлениями, по которым они идут. Очевидно, я не могу их критиковать напрямую, пока я стюард FIA. Не могу этого себе позволить», — приводит слова Джонса GrandPX.news.
Ряд инцидентов на трассе и реакция стюардов были весьма противоречивыми в 2019 году, и Джонс не согласен с ними.
«Они раздают книгу судьям, и на странице пятой, в третьем абзаце, в четвертой строке написано, что, если отсоединится провод аккумулятора, это будет наказание.
Судья должен иметь определенную свободу действий. В конце концов, зачем они нанимают бывшего пилота в качестве стюарда, если он не может сказать: «Нет, я искренне верю, что это был гоночный инцидент", — добавил Джонс.
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